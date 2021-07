Repubblica – Cannabis ma non solo così la Virtus ha tagliato Hunter

Se ne va il centro campione d'Italia con le V Nere

Pizzicato proprio la notte dello scudetto al controllo antidoping, per aver fatto uso di cannabis, Hunter è passato da un biennale assicurato con i bianconeri al taglio. La comunicazione ufficiale del club è arrivata ieri pomeriggio, dopo l’acquisto del centro francese Mouhammadou Jaiteh. La grave leggerezza di aver fatto uso di cannabis durante la finale dei playoff, emersa ai controlli antidoping dopo gara 4 contro Milano, nelle valutazioni della società è stata considerata solo l’ultimo atto di superficialità da mettere in conto al centro nato a Detroit. Arrivato a Bologna due anni fa, l'ex Panathinaikos aveva disputato due eccellenti stagioni, culminate con la vittoria del tricolore. Ora però dovrà ripartire da zero, e senza squadra.