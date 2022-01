Repubblica – Calvin Ramsay nel mirino del Bologna

Un altro scozzese dopo Hickey

Dopo aver acquistato Hickey, il ds Bigon rivolge ancora la sua attenzione in Scozia: i rossoblù, infatti, sono molto interessati a Calvin Ramsay terzino destro dell’Aberdeen. Il classe 2003 è un terzino di spinta abituato a giocare a quattro ma che si adatterebbe molto bene al 3-5-2 di Sinisa: in questa stagione ha già realizzato 8 assist in 19 presenze. La ricerca di un vice-Arnautovic vede in cima alla lista l’ex Torino Boye. Per quanto riguarda le operazioni in uscita: il giovane Van Hooijdonk dovrebbe andare in prestito all’Heerenveen, Viola piace alla Salernitana e si sta cercando una sistemazione in Serie B per Falcinelli. A meno di offerte irrinunciabili i titolari non dovrebbero muoversi da Bologna.