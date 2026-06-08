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Repubblica – Bologna, via all’era Tedesco: domani è atteso a Casteldebole

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Se da una parte Tedesco inizierà domani la sua nuova avventura in rossoblù, dall'altra la società inizia già a ragionare sulle mosse di mercato
Redazione TuttoBolognaWeb

Inizia ufficialmente domani la nuova avventura di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna.

Il tecnico, ottavo allenatore dell'era Saputo, è atteso a Casteldebole per pianificare la stagione con i dirigenti e l'ad Fenucci; giovedì ci sarà la presentazione ufficiale. Se da una parte il raduno della squadra è fissato per il 7 luglio, seguito da visite mediche e dal ritiro a Valles dal 13 luglio, sul fronte mercato, la rosa verrà sfoltita da 27 a 21-22 elementi.

Tra i rientri dai prestiti c'è grande curiosità per il ventiduenne Antonio Raimondo. Si lavora inoltre ai rinnovi urgenti di Freuler e Orsolini, mentre tra i pezzi pregiati della rosa (Rowe, Lucumí e Castro) il club spera di cederne solo uno, finanziandosi anche con le partenze di Dallinga, Holm e Karlsson.

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