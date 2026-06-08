Repubblica – Bologna, via all’era Tedesco: domani è atteso a Casteldebole

Il tecnico, ottavo allenatore dell'era Saputo, è atteso a Casteldebole per pianificare la stagione con i dirigenti e l'ad Fenucci; giovedì ci sarà la presentazione ufficiale. Se da una parte il raduno della squadra è fissato per il 7 luglio, seguito da visite mediche e dal ritiro a Valles dal 13 luglio, sul fronte mercato, la rosa verrà sfoltita da 27 a 21-22 elementi.