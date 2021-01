Repubblica – Bologna tra campo e mercato

Domani è di nuovo tempo di scendere in campo per il Bologna, che alle 18 sarà ospite del Genoa al Ferraris.

Torna Dominguez, che si riprende la maglia da titolare a discapito di Svanberg, squalificato. Mancheranno quasi sicuramente anche Medel, De Silvestri, Sansone e Skorupski, che anche ieri hanno svolto allenamento differenziato. Nel Genoa va invece verso il ritorno Pandev, mentre Zapata ha una lesione muscolare e sarà ancora fuori. Non solo campo, ma anche mercato. Mihajlovic aspetta ancora la sua punta, che non sarà Cutrone, tornato al Wolverhampton. Intanto col Cagliari si tratta un possibile scambio tra Calabresi, che ha esordito in campionato mercoledì, e Faragò.

Fonte-Repubblica