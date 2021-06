Repubblica – Bigon e il futuro: “Che fortuna avere Saputo”

Presi Bonifazi e Van Hooijdonk, asta per Tomiyasu, Intanto la Primavera ha conquistato la salvezza

Il direttore sportivo rossoblù è intervenuto a Radio 1909 nel giorno dell'inizio alla nuova stagione a Casteldebole. Ha ammesso anche che tanti giocatori sono seguiti da parecchie squadre, ma a meno di offerte irrinunciabili non si muoveranno da Bologna. E' il caso di Orsolini, sul quale c'è l'interesse della Lazio, e di Tomiyasu, seguito da Atalanta e Tottenham, ma per entrambi le offerte giunte finora non convincono a pieno la società felsinea. In entrata invece, oggi sarà il giorno delle visite mediche per Bonifazi, che come Van Hooijdonk dovrebbe essere ufficializzato domani all’apertura del mercato. Costo dell'operazione poco meno di 6 milioni di euro. Se Tomiyasu dovesse uscire, servirà anche un altro difensore. Sfumato Kolarov, rimane vive la pista che porta a Theate dell'Oostende.