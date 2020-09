Repubblica – Aspettando Supryaga godetevi Palacio

Rodrigo Palacio non muore mai.

L’immenso talento dell’argentino del Bologna e la sua continua voglia di aiutare la squadra lo sta facendo andare oltre a ciò che la carta d’identità ormai afferma fastidiosamente: 38 anni. El Trenza ha parlato ieri dal ritiro di Pinzolo ed è apparso determinato come negli anni scorsi, anche se lucido nelle valutazioni: “Non siamo ancora pronti per l’Europa, siamo una squadra giovane, ma se a fine stagione ci troveremo in alto cambieremo gli obiettivi. Il mio ruolo? Voglio conquistarmi il posto da titolare e giocare come al solito”. Posto che nessuno potrà togliergli, a meno che dal mercato non arrivi il tanto agognato Vladyslav Supryaga dalla Dinamo Kiev.