Lorenzo De Silvestri potrebbe firmare tra poco per il Bologna.

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il giocatore si trasferirà presto in rossoblù. L’accordo c’è da tempo, ma l’ora della firma è slittata per diversi giorni. Una volta che il terzino diventerà ufficialmente un calciatore del Bologna, dovrà sottoporsi al tampone per il coronavirus e, soltanto a quel punto, potrà andare in ritiro a Pinzolo con i compagni di squadra.