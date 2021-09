Repesa: “Siamo indietro, ma andiamo avanti con la voglia di lottare”

Le parole di Jasmin Repesa dopo la gara contro Venezia

"Voglio fare i complimenti alle due squadre per l'energia che hanno messo in questa partita. Parlare di noi è in questo momento è molto complesso perché siamo molto indietro. Abbiamo fatto il ritiro, ma non eravamo al completo e di fatto non lo abbiamo fatto perché avevamo solo 5 uomini. Si vede che non c'è una grande collaborazione sia in difesa che in attacco, ma c'è comunque voglia di lottare anche se in questo momento si vede che non siamo pronti. Andiamo avanti, convinti di quello che facciamo in palestra e avendo pazienza. Domani scenderemo in campo, ma cercheremo di recuperare qualcuno il prima possibile, così come per questa gara abbiamo recuperato Procida e Baldasso".