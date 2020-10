Reintegrati Calabresi, Paz e Kingsley

Il difensore non arriva dal mercato e il Bologna è costretto a tenere in rosa alcuni giocatori considerati in uscita come: Calabresi, Paz e Kingsley. L’obiettivo di Sinisa è quello di riuscire a coinvolgere questi giocatori sotto il profilo emotivo e tecnico, missione non scontata.

Calabresi tornerà ad allenarsi in settimana, dopo un periodo svolto a parte. Mihajlovic non sembra aver mai creduto in lui, infatti lo bocciò da terzino destro nei suoi primi 6 mesi d’esperienza in rossoblù. Ora, in caso d’emergenza, dovrà ripiegare sul difensore italiano che può giocare sia come terzino destro che da centrale.