Rebus centrocampo, Dominguez si complica

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina si sofferma anche sul capitolo mercato, in particolar modo sulla trattiva per Nicolas Dominguez.

Secondo il quotidiano bolognese l’affare per arrivare al centrocampista del Velez si è complicato. Due i problemi principali. Il primo riguarda la formula del trasferimento, che dovrà essere obbligatoriamente un prestito con diritto di riscatto dal momento Donsah ha liberato lo slot da extracomunitario con la stessa formula. Se il Bologna vorrà acquistare Dominguez pagando la clausola dovrà infatti prima cedere a titolo definitivo un altro giocatore che occupa uno spazio da extracomunitario. Il secondo, invece, è inerente alla concorrenza folta: oltre a Celta Vigo e Udinese, nelle ultime ore si sarebbe aggiunta anche il Genoa alla corsa per il centrocampista sudamericano.