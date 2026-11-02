Le rossoblù sono tornate alla vittoria
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Serviva una risposta, arrivata forte e chiara: il Bologna Women si mette alle spalle i due ko consecutivi vincendo 4-0 contro l’Hellas Verona nel 7° turno di Serie B Femminile. Decisive le reti di Di Luzio, doppietta, Arcangeli e Lahteenmaki.Le rossoblù conquistano una posizione in classifica, salendo al 6° posto a 10 punti – come il Moncalieri – tenendo a 8 lunghezze la distanza dal Cesena capolista. Prossimo appuntamento domenica 8 novembre, in trasferta contro la RES Donna Roma, per l’8a Giornata di Serie B Femminile.
BOLOGNA WOMEN-HELLAS VERONA 4-0
BOLOGNA: 1 Pasar, 3 Lahteenmaki, 5 Peltonen, 10 Rognoni, 11 Ferrario (83’ 81 Guglielmini), 12 Fracaros (62’ 18 Vigliucci), 16 Rizza (89’ 46 Rossi), 19 Di Luzio (62’ 7 Ferraresi), 23 Arcangeli (62’ 8 Fusar Poli), 30 Battelani, 43 Marengoni.A disposizione: 99 Tarozzi, 17 Riccio, 29 Ciamponi, 58 Benedetti.Allenatore: Leandri
HELLAS VERONA: 20 Bucci, 3 Avant, 4 Zito, 6 Ketis, 7 Merli (64’ 10 Peretti), 9 Colombo (52’ 58 Santoro), 11 Montesi, 13 Crespi, 14 Casellato (72’ 17 Vlassopoulou), 16 De Biase (72’ 21 Licco), 28 Maffei (46’ 22 Cuciniello).A disposizione: 1 Valzolgher, 2 Zaghini, 15 Mangiameli, 29 Corsi.Allenatore: De Martino
Arbitro: Tedesco di BattipagliaMarcatrici: 7’, 53’ Di Luzio (B), 54’ Arcangeli (B), 56’ Lahteenmaki (B) Ammonite: Fracaros (B), Arcangeli (B), Casellato (H)
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