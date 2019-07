Rapina ai botteghini del Dall’Ara: rubati 20mila euro

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei due uomini che nella giornata di venerdì hanno fatto irruzione all’interno dei botteghini dello stadio Dall’Ara.

I due sono entrati a volto coperto da sciarpa e casco nella sede del Bologna store in via dello Sport poco dopo le 19, intimando con una pistola a uno dei dipendenti di consegnare tutto il denaro raccolto fino a quel momento. Minuti di paura per i presenti, che sono stati minacciati anche durante la fuga dei due delinquenti, scappati a bordo di uno scooter. Secondo una prima stima il bottino si aggirerebbe intorno ai 20mila euro.

Fonte: il Corriere dello Sport Stadio