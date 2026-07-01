Il Bologna ha rispettato i parametri del fair play finanziario. Lo ha comunicato ieri la Uefa che invece ha sanzionato in Italia Fiorentina e Juventus con una multa di 6 milioni di euro.

Nel comunicato della Uefa, anche i rossoblù avevano superato il parametro del 70% tra costi della rosa e ricavi, ma l'aumento dei guadagni ha riportato il club felsineo nei parametri. ‘Bologna e Napoli hanno riportato costi superiori al 70 per cento, ma la deviazione è stata completamente mitigata dal surplus di guadagni calcistici registrati negli ultimi esercizi finanziari 2025 e 2026. Fattore previsto dai regolamenti’, ha scritto la Uefa. La Vecchia Signora, invece, ha registrato un rosso aggregato di 381 milioni, fonte Gazzetta, ed è entrata in settlment agreement. Multa di sei milioni da pagare subito, più quattordici con la condizionale in caso di ulteriori sforamenti nei prossimi esercizi. Multa di 6 milioni anche per la Juve.