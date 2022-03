Radio Nettuno – Montanari: “Credo nella Fortitudo. Bisogna dare continuità al risultato di Treviso”.

Intervista in diretta in esclusiva su Radio Nettuno Bologna Uno, Danilo Montanari, giornalista del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato a proposito del stracittadina di basket e di come ci arriva la Fortitudo:

" Bisogna non pensare all'avversario e giocare, pensando a fare una buona partita e soprattutto rimanere solidi in difesa, Shengelia è ancora in dubbio ma ci sarà Hackett; la Virtus è sempre difficile da affrontare, soprattutto per la Fortitudo, poi ha tre vantaggi: il primo di venire da una vittoria importante come quella di Treviso che fa morale, il secondo è che la squadra di Martino può giocare a mente libera, se perde nessuno dice niente, se vince fa un'impresa"