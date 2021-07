Qui Virtus – Vince Hunter squalificato per tre mesi

Il giocatore fermato dall'antidoping: tornerà in campo a settembre

Dopo aver rinunciato alle controanalisi per la positvità ad un metabolita del cannabinolo, è arrivata la sentenza da parte della Procura Nazionale Antidoping per Vince Hunter: il giocatore della Virtus è stato squalificato per tre mesi, e tornerà in campo il 10 settembre 2021. A questo seguirà anche una multa al giocatore da parte della società bianconera, che però avrà a piena disposizione il centro americano per l'intera stagione. Ecco il comunicato della squalifica: