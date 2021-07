Qui Virtus – Ora manca solo il play

Il mercato dei bianconeri è quasi completo: manca solo l’ultimo tassello

Ufficializzato Jaiteh , che sarà il settimo straniero da utilizzare per l’Eurocup, ora alla Virtus manca solo l’ultimo tassello per completare il roster a disposizione di Sergio Scariolo .

Manca ancora quindi solo la casella del play/guardia, con la Virtus che ora non avrà fretta: la società bianconera attenderà ancora una decina di giorni, viste le scadenze NBA. È possibile che la Segafredo aspetti l’inizio della free agency per americana per capire quale giocatore possa essere disponibile per giocare in bianconero.