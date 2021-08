Qui Virtus – Manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Chiozza

Manca solo l'annuncio per l'ex Brooklyn Nets: si discute sulla durata del contratto

Chiozza-Virtus , ci siamo: si attende solo l'ufficialità per l'annuncio del play americano alla Segafredo. Il giocatore, free agent dei Brooklyn Nets , ha trovato l'accordo con i bianconeri e le parti sono ormai ai dettagli.

Si discute sulla durata del contratto, ma la questione ha preso la piega giusta, con l'intesa già raggiunta. L'idea è di una lunghezza pluriennale, con una clausola di uscita a ogni stagione (sulla scia di quanto fatto con gli altri acquisti del roster). Chiozza dovrebbe essere dunque l'ultimo tassello di una squadra creata ad immagine e somiglianza di coach Scariolo, con colpi di esperienza per provare a centrare l'obiettivo Eurocup. Il Resto del Carlino oggi in edicola definisce l'ex Nets come un play d'ordine, che dovrà abbinare la sua capacità di ragionare con la fantasia di Milos Teodosic.