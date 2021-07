Qui Virtus – L’Italbasket si qualifica alle Olimpiadi, presenti Ricci, Pajola, Abass e Tessitori

Impresa dei ragazzi di coach Sacchetti contro la Serbia di Milos Teodosic

La formazione di coach Sacchetti è riuscita a ribaltare ogni pronostico contro la squadra allenata da Igor Kokoskov e guidata in campo da Milos Teodosic. Presenti i giocatori della V Nera Pajola, Ricci, Tessitori e Abass. Ora gli azzurri partiranno per Tokyo e potrebbero aggiungere a roster Marco Belinelli, visto che il nativo di San Giovanni in Persiceto non è partito con la nazionale per scelta personale.