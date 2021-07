Qui Virtus – La Segafredo avrà la sua torre: Udoh ha detto sì

Sistemati gli ultimi dettagli, il centro statunitense ha accettato la proposta del club

Ora, per chiudere la squadra, manca solo un esterno straniero da abbinare a Teodosic nel quintetto partente. Udoh è un Classe 1987, alto 208 centimetri e un peso forma di 110 chili. Il futuro pivot bianconero ha disputato quasi 400 partite in Nba, mentre in Europa ha vinto una Eurolega risultando anche il miglior giocatore nella final four che si è disputata nel 2017.