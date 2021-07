Qui Virtus – Interesse per Wanamaker?

I bianconeri avrebbero messo nel mirino il play, free agent dopo la stagione a Charlotte

Dopo le ufficialità di Ruzzier e Hervey e le conferme di Weems , Hunter e Teodosic , la Virtus lavora agli ultimi innesti per completare il roster per la prossima stagione.

L'ultimo nome, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe una suggestione Nba: sfumato Melli, che andrà a Milano, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un altro giocatore d'oltreoceano. Si tratta di Brad Wanamaker, con un passato in Europa a Bamberg e al Fenerbahce e ora free agent dopo la scadenza del contratto con Charlotte. La priorità del giocatore sarebbe quella di rimanere in Nba: dopo la buona stagione a Boston, l'americano ha giocato 39 gare con Golden State a 16' di media e 22 con gli Hornets 19,5. Sul play ci sarebbe anche l'interesse del Partizan di Obradovic, principale contender della Virtus in Eurocup che ha già preso Punter e Leday da Milano.