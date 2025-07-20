In programma la seconda amichevole: come seguirla

Redazione TuttoBolognaWeb
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Oggi la squadra svolgerà una seduta di allenamento alle 10. Alle 17 è in programma la seconda amichevole della stagione, al campo di Valles: l’avversario sarà la Virtus Verona, formazione che milita in Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale Youtube. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno (fm 97).

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