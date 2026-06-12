Non è un mistero il fatto che il Bologna stia ragionando sui portieri della prossima stagione. Massimo Pessina è destinato al prestito in Serie B, Federico Ravaglia ha qualche interessamento dal mercato e Lukasz Skorupski ha contratto fino al 2027 e dovrebbe rimanere.
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Qui Udine, Okoye e Sava in bilico: occhi su Ravaglia
Udinese su Ravaglia per la porta
Così, mentre in entrata si guarda al profilo di Wladimiro Falcone del Lecce, l'Udinese ha da tempo messo gli occhi su Federico Ravaglia, reduce da una annata di alti e bassi e in cui è stato chiamato a sostituire per lungo tempo Skorupski. Lasciare il nido di casa potrebbe essere la soluzione ideale per il classe 1999 per rilanciarsi e dimenticare qualche critica ricevuta durante l'ultima annata. Lo segue l'Udinese, che dovrebbe cedere certamente Sava, nel mirino del Pafos, e con la permanenza di Okoye per nulla certa. Lo riporta il Messaggero Veneto.
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