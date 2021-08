Qui Roma – Tre squadre su Providence. C’è anche il Bologna

Interesse dei rossoblù per il classe 2001 della Primavera della Roma

Il centravanti della Primavera della Roma Ruben Providence ha attirato su di sè l'interesse di diversi club, sia italiani che esteri: nonostante non abbia ancora esordito in prima squadra, il classe 2001 francese avrebbe un tris di pretendenti.

Secondo quanto raccolto dal portale tedesco Fussballtransfers, su Providence ci sarebbe anche il Bologna, alla ricerca di un altro tassello in attacco nel caso partisse Santander, oltre che Spezia e Stoccarda. I colleghi riportano inoltre come proprio il club tedesco sia pronto a mettere sul piatto 3 milioni per assicurarsi l'attaccante, che nell'ultima stagione in Primavera ha collezionato 14 presenze e 3 gol e 3 assist.