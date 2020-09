Qui Parma, in dubbio Kurtic per un vizio regolamentare

Lo sloveno Jasmin Kurtic è in dubbio per la sfida di domani con il Bologna, ma non per infortunio.

Il Parma ha chiesto chiarimenti alla Federazione per un vizio regolamentare in relazione alle squalifiche ereditate dalla stagione passata. Lo sloveno è squalificato per una giornata, ma il Parma non lo ha inserito in lista nella prima giornata di campionato contro il Napoli e chiede un chiarimento che non sarebbe specificato dai regolamenti: Kurtic ha scontato la squalifica con gli azzurri alla prima nonostante non fosse in lista o dovrà scontarla con il Bologna? In attesa che il club ducale abbia le dovute risposte, il tecnico Liverani pensa ad un 4-3-12 con Laurini a destra, Alves e Iacoponi in mezzo, Darmian a sinistra (in difesa sono out Gagliolo e Pezzella), Brugman in regia a centrocampo con Grassi e Hernani (se non potrà esserci Kurtic), mentre in avanti Kucka trequarti dietro Inglese e Karamoh.