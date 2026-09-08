Noto scrittore, autore dei romanzi del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone, ma anche grande tifoso del Napoli, Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Tuttonapoli a pochi giorni dalla sfida del Maradona tra gli azzurri e il Bologna. Lo scrittore teme molto le prossime due sfide di campionato del Napoli di Allegri, partendo proprio dai rossoblù

"Le partite che mi preoccupano di più? Bologna e Fiorentina. Contro il Bologna devi vincere. E anche a Firenze, contro una squadra che ha appena cambiato allenatore, devi andare per vincere. Sono queste le partite nelle quali il Napoli si gioca molto, perché ritrovarsi già a otto o nove punti dalla testa dopo pochissime giornate renderebbe tutto più complicato"