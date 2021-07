Qui Milan – Pobega può restare: Pioli valuta una sua permanenza

Il centrocampista, sondato dal Bologna per il dopo Poli, potrebbe rimanere in rossonero

Dopo che Andrea Poli ha lasciato Pinzolo per valutare la destinazione turca, alcuni rumors di mercato hanno raccontato dell’interesse del Bologna per Tommaso Pobega , rientrato al Milan dopo la buona stagione alla Spezia .

Il centrocampista sembrava destinato a una nuova partenza, ma Stefano Pioli lo starebbe valutando in ritiro anche per una sua possibile permanenza. Secondo la Gazzetta, infatti, il tecnico milanista sta dando grande spazio a Pobega, complice anche l’assenza dei nazionali. Il mediano ex Spezia ha intrigato Pioli, che potrebbe decidere di riconfermarlo come quarto centrocampista, a maggior ragione se non dovessero arrivare ulteriori rinforzi.