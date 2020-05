Qui Milan, per Ibra sospetta lesione al polpaccio: tornerà il prossimo anno?

Il Bologna e Sinisa Mihajlovic osservano da lontano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, corteggiato da tempo dal tecnico serbo, si è infortunato ieri in allenamento a Milanello e si teme un lungo stop.

Le prime indiscrezioni parlavano di un interessamento del tendine d’Achille, tutte da verificare, mentre invece la nuova versione parla di una lesione muscolare al polpaccio patita durante un allungo in allenamento ieri circa a ora di pranzo. Si attendono gli esami strumentali. La sensazione è che il campionato 2019/2020 possa essere concluso, ma se l’infortunio non fosse al tendine d’Achille Ibra potrebbe rientrare la prossima stagione e chissà che la pista Bologna non possa ancora restare aperta.