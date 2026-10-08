Lecce a sei punti, Bologna a due. La sfida di domenica assume connotati particolari per i rossoblù, chiamati a risalire dal terzultimo posto, ma i salentini ovviamente vogliono sfruttare il fattore casalingo per accumulare altri punti nella lotta salvezza. A pochi giorni dalla partita ha parlato Ivan Ilic ai canali ufficiali del club:

"Abbiamo lavorato tanto in queste settimane, col Bologna sarà una partita dura perché nessuna è semplice in Serie A. Mi auguro ci siano tanti gol dalla parte nostra. Vincere è sempre importante, 6 punti sono tanta roba. Vuol dire che stiamo lavorando bene, che stiamo facendo qualcosa di buono. Dobbiamo lottare e andare avanti ".