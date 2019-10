Qui Juve, la panchina costa quasi il doppio di tutto il Bfc

Juventus dominante non solo in campo ma anche sui dati economici.

Il Cor Sport ha stilato una statistica interessante sulla competitività del campionato. Ad esempio, nell’ultimo turno di Serie A i bianconeri hanno lasciato in panchina contro l’Inter la bellezza di 63 milioni di monte ingaggi. La Juve ha un netto sugli ingaggi di 146 milioni, praticamente la metà lasciati al fianco di Sarri, gli altri 80 sono stati schierati titolari. In sostanza, riportandola in ottica felsinea, la sola panchina bianconera costa quasi come il doppio di tutto il monte ingaggi del Bologna, che si ferma a 39 milioni.