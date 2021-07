Qui Fortitudo – In arrivo il centro Groselle

Manca solo l’ufficialità per il lungo americano: sarà il primo rinforzo dei biancoblù

Primo colpo in arrivo in casa Fortitudo : dopo aver rinnovato Matteo Fantinelli , i biancoblù stanno definendo il colpo Geoffrey Groselle .

Si attende infatti solo l’ufficialità per il centro americano, che nell’ultimo campionato ha giocato in Polonia con lo ZelonaGora, vincendo anche una Coppa di Polonia e una Supercoppa. Classe 1993, alto 213 centimetri, ha chiuso la stagione con 15.9 punti di media, 7,5 rimbalzi e 1.9 assist per un totale di 65 partite disputate. Repesa ha così il suo primo rinforzo sul mercato, con la Effe che sta trattando anche Brynton Lemar, che l’anno scorso ha avuto una breve esperienza a ReggioEmilia.