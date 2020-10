Qui Fiorentina, confermato Iachini: no a Sarri

Niente ribaltone in panchina dall’altra parte dell’Appennino.

Il pareggio con lo Spezia non costa la panchina a Beppe Iachini, confermato oggi alla guida della Fiorentina dopo il summit con dirigenza e proprietario. Iachini, Pradè e Commisso si sono infatti incontrati oggi e il presidente viola ha confermato in sella l’allenatore allontanando le voci relative a Maurizio Sarri: “Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news. Ho ribadito la nostra fiducia a Iachini e dobbiamo fare meglio perché la squadra non mi è piaciuta nell’ultima partita. Non c’è stato alcun incontro con Sarri“.