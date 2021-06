Qui Empoli – Per il centrocampo piace Donsah

Il mediano farà ritorno a Bologna dopo la stagione in Turchia: c'è l'interesse dei toscani

Godfred Donsah farà ritorno a Bologna dopo il prestito al Çaykur Rizespor Kulübü, in Turchia. Nonostante le 24 presenze e un gol, il mediano vuole rimettersi in gioco in Italia e su di lui spunta l'interesse dell'Empoli.