Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Prosegue la settimana di allenamenti per il Bologna durante questa lunga sosta per le nazionali. I rossoblù si sono allenati e oggi e chiuderanno domani la settimana. Questo il report del club.
Penultimo allenamento della settimana per i rossoblù di Raffaele Palladino: oggi la squadra ha svolto lavoro tattico sul campo. Terapie per Jens Odgaard. Domattina per i ragazzi è in programma una partitella insieme alla Primavera di Mister Morrone.
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