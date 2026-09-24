Prosegue la settimana di allenamenti per il Bologna durante questa lunga sosta per le nazionali. I rossoblù si sono allenati e oggi e chiuderanno domani la settimana. Questo il report del club.

Penultimo allenamento della settimana per i rossoblù di Raffaele Palladino: oggi la squadra ha svolto lavoro tattico sul campo. Terapie per Jens Odgaard. Domattina per i ragazzi è in programma una partitella insieme alla Primavera di Mister Morrone.