Spesso si dice che il terzultimo posto non rispecchia il reale valore del Bologna, ma è vero? Per le statistiche la risposta è sì. La squadra rossoblù ha raccolto meno di quanto meritasse nelle prime cinque giornate.

Il sito Understat.com, che ogni giornata di Serie A analizza xG e xPTS, cioè gol attesi e punti attesi, sottolinea un posizionamento di classifica non veritiero rispetto alle prestazioni. Infatti, il Bologna ha oggi solo due punti in classifica, ma ne avrebbe meritati sei in più, frutto di un xG complessivo di sette reti a fronte delle tre effettivamente segnate. Se con Toro e Napoli i risultati sono stati giusti anche secondo le statistiche, diverso il discorso contro l'Atalanta, dove il Bologna avrebbe dovuto vincere (0.18 a 1.24 come xG), e contro la Lazio (2.06 xG rossoblù contro 0.81 dei biancocelesti). Questi due mancati risultati hanno dunque inficiato sull'attuale classifica. Sulla base dei dati statistici, i rossoblù dovrebbero essere ottavi con 8 punti, sostanzialmente alla pari di Monza, Napoli e Milan, mentre in testa ci dovrebbe essere la Roma con 12.36 punti davanti alla Juve con 12.07.