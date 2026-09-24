Sono i giorni decisivi per proseguire con l'iter per la realizzazione di uno stadio nuovo nel quartiere fieristico dopo la chiusura del progetto del restyling del Dall'Ara.

L'opera, che prevede la costruzione di un impianto polifuzionale, costerebbe circa 300 milioni di euro e la deadline è il 30 settembre. Nei giorni scorsi Joey Saputo avrebbe incontrato i partner dell'operazione (si parla di circa 30mila posti): il patron si farebbe carico di circa 50 milioni, mentre il resto dovrà fare riferimento a Bologna Fiere più altri investitori. E' ovviamente una corsa contro il tempo ma non tutti in città sono d'accordo e la discussione prosegue. Da qui l'incontro “Stadio e dintorni: la parola alla città”, in programma sabato 26 settembre, dalle 9.30 al Cinema Perla di via San Donato 38 organizzato da Prospettiva Comune.