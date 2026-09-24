E' qui dal 2018, a firmato recentemente il rinnovo di contratto fino al 2031 ed è il decimo marcatore all time della storia del Bologna. Riccardo Orsolini è tornato e ora vuole riprendersi tutto.

Per prima cosa il Bologna. Aveva debuttato contro la Lazio con la fascia di capitano, all'epoca c'era Tedesco, ma Orso ancora non ha gonfiato la rete e l'infortunio muscolare ci ha messo il resto. D'altronde, va in doppia cifra da quattro anni e vuole continuare. Per sposare la causa rossoblù, inoltre, un anno fa ha rifiutato una ricca offerta dall'Arabia. Ora Orso è deciso a ritrovare il ruolo di bandiera della squadra e con esso anche il gol e quell'essere decisivo che lo ha contraddistinto negli ultimi anni di successi. La rotta verso il Via del Mare di Lecce è tracciata, dove potrebbe andare a comporre un tridente con Bernardeschi e Dovbyk. Sperando, inoltre, di poter convincere di nuovo il ct Roberto Mancini.