Una sliding doors. Se oggi Vincenzo Italiano è l'idolo dei tifosi del Besiktas è perché Aurelio De Laurentiis non ha chiuso la trattativa per portarlo a Napoli.

Il retroscena è stato svelato oggi in una intervista ad A Sport dal presidente del Besiktas, Serdar Adali. Ecco la ricostruzione del numero uno del club turco: "Quando abbiamo chiamato Italiano lui doveva ancora risolvere il contratto col Bologna e i suoi agenti ci dissero che stavano per raggiungere un accordo con il Napoli. Successivamente, però, ci è giunta voce che erano sorti dei problemi e così siamo andati in Italia, ci siamo seduti con lui e abbiamo parlato. E' stato raggiunto un accordo e lo abbiamo preso".