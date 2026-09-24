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Vicino al Napoli?

Vicino al Napoli, si disse, ora è al Besiktas, dove ha già conquistato tutti. Vincenzo Italiano ha scelto di separarsi dal Bologna per intraprendere una nuova avventura. Così l'ex tecnico rossoblù al Cor Sport: "Sono stato vicino a un club italiano, ma non dico quale. Ho avuto colloqui importanti con qualche squadra in Europa. Ho fatto una gran bella chiacchierata con i dirigenti del Benfica, che mi hanno aperto un po’ la mente, visto che non ero molto orientato a lavorare all’estero. Pochi giorni dopo mi ha chiamato il Besiktas, proponendomi un progetto importante. E ho deciso di provare questa avventura che fino a pochi mesi fa non avrei mai pensato di intraprendere".

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