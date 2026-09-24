Sono i passi decisivi per lo stadio nuovo. Il 30 settembre c'è la scadenza per inserirsi nella corsa agli Europei, e agganciare 25-30 milioni di investimenti statali, così Bologna e Bologna Fiere faranno il punto della situazione nei prossimi giorni.

Secondo il Resto del Carlino, l'incontro tra le parti dovrebbe avvenire lunedì o martedì per un aggiornamento sui costi dell'operazione. 200 milioni sono garantiti dai due partner principali dell'opera, cioè Fiere e Saputo, e coprirebbero la realizzazione di un impianto normale, ma per rendere l'impianto polifunzionale ne servirebbero altri 100. A dare una mano potrebbero essere i promoter di concerti e quanto altro, come Live Nation che cura i concerti al Dall'Ara, ma si parla dell'inserimento anche di entità che curano e forniscono energia. Insomma, c'è ottimismo, anche se sulla redditività le stime sono al ribasso, circa il 3 o il 4%. La prossima settimana il verdetto.