Le buone notizie di questi tempi arrivano da lontano. Il Bologna è terzultimo ma nel Frosinone dei miracoli c'è il bomber rossoblù Antonio Raimondo, classe 2004 già a quota 4 gol.

Viene da chiedersi se questo giovane ragazzo non potesse fare comodo a Tedesco prima e Palladino poi, ma le società mandano i giocatori in prestito proprio per farsi le ossa prima di tornare. Così ha fatto il Bologna con Raimondo, che con altre tre punte in squadra forse non avrebbe avuto questo spazio in rossoblù. Raimondo viene da Ravenna ma ha origini campane, lo ha portato qui Daniele Corazza, su indicazione di Luca Vigiani, l'ex allenatore della Primavera. 'Mi sono bastati tre allenamenti, ho chiamato Corazza e gli ho detto di tenerlo. Ha sempre avuto una disponibilità fuori dal comune. Gli dicevi di tornare in difesa e lo faceva", le sue parole. E ora per Raimondo la Serie A, poi forse il Bologna e poi chissà, la maglia azzurra.