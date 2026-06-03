Da ieri è ufficiale la firma di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna e da oggi scatta la strategia di mercato per imbastire la miglior rosa possibile.
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Qui Casteldebole, si medita di anticipare il ritrovo? Poi scatterà Valles
A luglio parte la stagione, si potrebbe anticipare la data del raduno
A luglio, poi, il raduno e il ritiro di Valles, dove il nuovo tecnico toccherà con mano il materiale a disposizione. La data è quella del 13 luglio, giorno della partenza per la Pusteria, mentre sulla data di raduno a Casteldebole ancora non c'è una ufficialità. L'anno scorso, come riporta il Cor Sport, il ritrovo venne fatto a ridosso del ritiro per la consueta serie di test atletici in vista della nuova stagione, ma con l'arrivo di Tedesco si potrebbe anticipare di qualche giorno. Il nuovo allenatore potrebbe voler toccare con mano la squadra in anticipo per poi diramare la lista dei convocati per Valles.
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