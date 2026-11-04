Una buona notizia oggi dal centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Raffaele Palladino ha riabbracciato in gruppo Roberto Piccoli, che dunque ha smaltito la lesione muscolare rimediata qualche settimana fa contro l'Inter. Il significato è presto detto: il tecnico può aprire il ballottaggio per il ruolo di centravanti in vista di sabato. Fiducia a Jens Odgaard, che ha fornito nuove linee di gioco, oppure il ritorno dell'ariete Piccoli, il lottatore tra i giganti avversari? Nei prossimi due giorni il mister scioglierà le riserve. Ancora fuori, invece, Jay Enem e Lorenzo De Silvestri. Per quanto riguarda le altre scelte, possibile la conferma dell'ossatura vista contro il Monza, con la possibile variazione del ritorno di Darmian nel ruolo di braccetto di destra. Questo il comunicato del club: 'Proseguono al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti della squadra in preparazione alla trasferta di Parma: per i rossoblù di Raffaele Palladino attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Roberto Piccoli è tornato ad allenarsi con il gruppo, seduta differenziata per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri'.