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A Bologna sto bene, ho deciso di rimanere

Queste le parole di Lewis Ferguson in una intervista a Gazzetta dello Sport. Si parte dai rumors estivi di mercat: “In estate avevo avuto sondaggi ma volevo capire cosa fare della mia vita, se sterzare o andare dritto. Poi ho pensato che il Bologna mi aveva dato tanto. Avevamo fatto la Champions, vinto una Coppa Italia, disputato una Europa League importante e se non avessimo incontrato l’Aston Villa…Mi sono preso tempo e mi sono detto ‘Bologna è casa’. Almeno un altro anno voglio restare. Qui sto da Dio. L’infortunio del 2024? E’ stato tosto, ho anche pensato che non sarei tornato più quello di un tempo. L’anno scorso ho avuto problemi muscolari, succedono, ma oggi sto bene”.

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