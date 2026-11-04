Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina con Jens Odgaard, tornato centrale nel Bologna dopo l'infortunio di Piccoli. Prima punta, falso nove, mezzapunta, Jens può fare tutto: 'Jens we can' è il titolo del quotidiano. Il danese è sempre più determinante nel Bologna di Palladino.

Odgaard si adatta a coprire diversi ruoli, è un giocatore universale e insostituibile e, nel nuovo 3-4-2-1, si è ripreso la scena. 'Sos Jens, hai necessità di coprire un buco? Qual è il problema, lo chiami, lui arriva e ti risolve il problema' scrive oggi Claudio Beneforti. Trattasi di un giocatore duttile, universale, ecco il motivo per cui prima con Italiano e poi con Tedesco e Palladino è diventato centrale. Ogni allenatore punta su di lui. Sa giocare tra le linee, ma anche da riferimento centrale, sa concludere in porta e dettare l'assist: Odgaard fa tutto bene. E nonostante l'imminente ritorno di Piccoli potrebbe ancora giocare lui sabato al Tardini.