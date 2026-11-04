Il danese torna fulcro del Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina con Jens Odgaard, tornato centrale nel Bologna dopo l'infortunio di Piccoli. Prima punta, falso nove, mezzapunta, Jens può fare tutto: 'Jens we can' è il titolo del quotidiano. Il danese è sempre più determinante nel Bologna di Palladino.
Odgaard si adatta a coprire diversi ruoli, è un giocatore universale e insostituibile e, nel nuovo 3-4-2-1, si è ripreso la scena. 'Sos Jens, hai necessità di coprire un buco? Qual è il problema, lo chiami, lui arriva e ti risolve il problema' scrive oggi Claudio Beneforti. Trattasi di un giocatore duttile, universale, ecco il motivo per cui prima con Italiano e poi con Tedesco e Palladino è diventato centrale. Ogni allenatore punta su di lui. Sa giocare tra le linee, ma anche da riferimento centrale, sa concludere in porta e dettare l'assist: Odgaard fa tutto bene. E nonostante l'imminente ritorno di Piccoli potrebbe ancora giocare lui sabato al Tardini.
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