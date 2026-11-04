'Quando là davanti c'è da fare a sportellate, tenere su la squadra e guadagnare metri nel momento del bisogno, Roberto Piccoli è una garanzia' scrive oggi il Corriere dello Sport.

Il Bologna di Palladino, prima del ritorno in auge di Jens Odgaard, era stato costruito e modellato su Roberto Piccoli, attaccante fisico, tosto, lottatore, al quale puoi dare palla in verticale per battagliare con il difensore di turno. Con una manovra più difficoltosa, come quella al suo arrivo, l'allenatore aveva creato uno sfogo verticale per il centravanti. Una assenza importante quella di Piccoli, placata dal grande rendimento del danese Odgaard, ma verso Parma l'ex Fiorentina è dato di rientro. C'è ottimismo sul suo ritorno in vista di sabato con l'obiettivo di portarlo inizialmente in panchina per poterlo utilizzare a gara in corso. Negli altri reparti, Darmian è pronto a riprendersi il posto da braccetto di destra, mentre le altre scelte dovrebbero rimanere le solite. Probabile, invece, l'assenza di Enem ancora alle prese con la tendinite.