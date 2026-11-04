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Palladino è entrato nella testa

Doppio ex della sfida, Stefano Torrisi è stato intervistato oggi sul Resto del Carlino. Ecco le sue parole: “La forza di Palladino è stata quella di essere entrato subito nella testa dei giocatori. E’ una dote che ha anche il mio amico Gila. Palladino ha cambiato qualcosa nella testa, ma non significa che lui abbia fatto un grande lavoro e Tedesco solo cose negative. Però il cambio di mentalità fa pensare che prima non ci fosse una grande comunicazione tra i giocatori e l’allenatore precedente. Penso che Palla abbia rimediato a una situazione di confusione mentale”.

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