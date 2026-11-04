Tredici punti in sei partite, un Bologna ritrovato, ora di nuovo a sinistra e in scia al treno Europa. Raffaele Palladino ha svoltato e ridato alla squadra rossoblù ciò che mancava. Sabato scorso infranto anche il tabù Dall'Ara, ma con uno sguardo al futuro. Come riporta il Resto del Carlino, il tecnico ha pronunciato parole chiare in conferenza stampa: "Vorrei costruire qualcosa di importante assieme alla società. Col mercato di gennaio mi auguro di poter lavorare al fianco del club".

Per il quotidiano, significa che l'allenatore vuole dire la sua in vista della sessione invernale e col tempo ci potrebbe essere la volontà comune di tornare ad abbassare l'età media della squadra. Una valutazione interna verrà fatta dopo la sosta, tra la partita con l'Udinese e quella col Venezia. Sul Carlino circola anche qualche nome. Per la fascia destra, per esempio, piace Zanotti, classe 2003 del Lugano, mentre in attacco il nome è quello di Mikolajewski del Lucerna ma di proprietà del Parma.