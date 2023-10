Qui Casteldebole, rientrati cinque nazionali e partitella con la Primavera

Comincia ad entrare nel vivo la preparazione del Bologna verso la sfida di domenica al Frosinone. Thiago Motta riabbraccia cinque nazionali in attesa del rientro di Calafiori, Fabbian e Orsolini impegnati oggi con Under 21 e nazionale maggiore, e si avvia verso il recupero Victor Kristiansen. Intanto oggi partitella con la primavera di Luca Vigiani.

'Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla ripresa del campionato: oggi i rossoblù hanno svolto una partitella insieme alla Primavera di Luca Vigiani. Differenziato in campo per Victor Kristiansen, lavoro a parte per Stefan Posch e Jhon Lucumi. Sono rientrati con i compagni Lukasz Skorupski, Nikola Moro, Michel Aebischer, Remo Freuler e Dan Ndoye'