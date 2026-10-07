VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Proseguono gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla trasferta di Lecce. Arthur Theate, dopo gli impegni con il Belgio, è tornato al lavoro con i compagni: il gruppo ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto. Seduta differenziata per Jens Odgaard. Domani la squadra svolgerà un allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.