Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
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Proseguono gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla trasferta di Lecce. Arthur Theate, dopo gli impegni con il Belgio, è tornato al lavoro con i compagni: il gruppo ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto. Seduta differenziata per Jens Odgaard. Domani la squadra svolgerà un allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.
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