Questa mattina i rossoblù di Tedesco hanno svolto una seduta di allenamento in vista della seconda giornata del campionato di Serie A: attivazione atletica, esercitazioni tattiche e individuali suddivisi per reparto. Nicolò Casale ha lavorato interamente con il gruppo, mentre Oussama El Azzouzi ha svolto un programma differenziato. La preparazione della squadra continuerà domani con un allenamento alle 10 a -2 da Atalanta-Bologna.